Mbacké : la toiture de la tribune du stade municipal arrachée par la tempête, plusieurs blessés signalés

Les fortes pluies accompagnées de vents ce vendredi, ont causé d’importants dégâts à Mbacké. La toiture de la tribune du stade municipal s’est envolée, endommageant partiellement la structure en pleine rencontre de « navétane ».
Selon des informations, plusieurs personnes auraient été blessées. Les secours ont rapidement été dépêchés sur place pour leur prise en charge.
À Touba, les rafales ont également provoqué des dégâts. Plusieurs tentes installées face à la grande mosquée, en prévision du Grand Magal, ont été déracinées ou endommagées.
Selon des informations, plusieurs personnes auraient été blessées. Les secours ont rapidement été dépêchés sur place pour leur prise en charge.
À Touba, les rafales ont également provoqué des dégâts. Plusieurs tentes installées face à la grande mosquée, en prévision du Grand Magal, ont été déracinées ou endommagées.
Autres articles
-
Fortes pluies annoncées au Sénégal : le ministère de l’Hydraulique appelle les populations à la prudence et à la préparation
-
Thiaroye : Deux (2) étrangers arrêtés avec de la drogue et plusieurs paquets de cigarettes
-
Prévisions météo : retour des pluies dans plusieurs régions du Sénégal
-
Médina Yoro Foulah : Les conflits conjugaux dominent les affaires traitées à la Maison de justice
-
LYNAQE 2025 : le ministère de l’Éducation nationale annonce l’ouverture des concours d’entrée en classe de 6e et seconde