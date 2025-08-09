Réseau social
Mbacké : la toiture de la tribune du stade municipal arrachée par la tempête, plusieurs blessés signalés
Les fortes pluies accompagnées de vents ce vendredi, ont causé d’importants dégâts à Mbacké. La toiture de la tribune du stade municipal s’est envolée, endommageant partiellement la structure en pleine rencontre de « navétane ».

Selon des informations, plusieurs personnes auraient été blessées. Les secours ont rapidement été dépêchés sur place pour leur prise en charge. 
 
À Touba, les rafales ont également provoqué des dégâts. Plusieurs tentes installées face à la grande mosquée, en prévision du Grand Magal, ont été déracinées ou endommagées.
 
 
Moussa Ndongo

Samedi 9 Août 2025 - 00:21


