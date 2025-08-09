Mbacké : la toiture de la tribune du stade municipal arrachée par la tempête, plusieurs blessés signalés

Les fortes pluies accompagnées de vents ce vendredi, ont causé d’importants dégâts à Mbacké. La toiture de la tribune du stade municipal s’est envolée, endommageant partiellement la structure en pleine rencontre de « navétane ».



Selon des informations, plusieurs personnes auraient été blessées. Les secours ont rapidement été dépêchés sur place pour leur prise en charge.



À Touba, les rafales ont également provoqué des dégâts. Plusieurs tentes installées face à la grande mosquée, en prévision du Grand Magal, ont été déracinées ou endommagées.



