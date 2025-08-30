Mbacké : le préfet suspend les activités sportives du mouvement « navétanes» au terrain de la gare

À la suite des violents incidents survenus lors du match amical opposant l’ASC Jambars à l’ASC Nexle, le préfet du département de Mbacké a annoncé ce samedi 30 août 2025 la suspension provisoire de toutes les activités sportives au terrain de la gare.



« En raison des scènes de violences, est prononcée, jusqu'à nouvel ordre, la suspension de toutes activités sportives du mouvement « navétanes» (compétitions, matchs amicaux, entrainements des équipes de football) au terrain de la Gare de Mbacké », a précisé Khadim Hann, préfet de Mbacké.



Il a également averti que toute violation de cette suspension est passible des peines prévues par la réglementation en vigueur.



Cette décision affecte directement plusieurs ASC qui utilisaient le terrain de la gare comme principal lieu d’entraînement et de compétition.