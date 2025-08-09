Mbacké : les citoyens dénoncent la qualité défaillante du stade Ibrahima Gueye et réclament une enquête indépendante

COMMUNIQUÉ DE DÉNONCIATION



Nous, citoyens de Mbacké et Touba témoignent directs des événements tragiques survenus ce vendredi 08 août 2025, tenons à exprimer notre profonde indignation suite à l’incident dramatique au stade Ibrahima Gueye.



Alors que ce stade, censé être un symbole de fierté et de développement pour notre ville, mais deux ans après l'inauguration un événement choquant s’est produit : le toit de la tribune principale s’est violemment soulevé sous l’effet du vent, causant la panique générale, de nombreux blessés, et mettant en danger la vie de plusieurs citoyens innocents.



Cette catastrophe est directement liée à la mauvaise qualité des travaux réalisés. Le chantier, attribué au promoteur Mbaye Faye, a manifestement souffert de graves défaillances techniques et d’un manque criant de professionnalisme. Ce manquement à la rigueur et aux normes de sécurité constitue une faute grave, qui ne peut rester impunie.



Nous exigeons :

L’ouverture immédiate d’une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les responsabilités.



Que Mbaye Faye et toutes les personnes impliquées dans l’exécution et le suivi de ce chantier rendent compte devant la justice.



Que des mesures concrètes soient prises pour réparer les dommages, assurer la sécurité des infrastructures sportives, et éviter qu’un tel drame ne se reproduise.



Il est temps que les autorités agissent avec fermeté. Il en va de la sécurité de nos concitoyens et du respect dû à la mémoire de ceux qui ont souffert aujourd’hui. L’impunité ne doit pas être la norme.





