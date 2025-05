Mbacké se prépare à la Tabaski : 35 000 moutons attendus, 14 points de vente répertoriés

Le Comité départemental de développement (CDD) de Mbacké s’est réuni vendredi dernier pour organiser les préparatifs de la fête de Tabaski. Selon les estimations fournies par le service départemental de l’élevage, les besoins du département en moutons oscillent cette année entre 25 000 et 35 000 têtes, un objectif comparable à celui de l’année dernière.



Conformément à un arrêté du gouverneur de la région 14 points de vente journaliers ont été autorisés dans le département de Mbacké, répartis entre Touba (12) et Mbacké (2), auxquels s’ajoutent trois marchés hebdomadaires à Keur Ibra Yacine, Tip et Sadio. Des défis logistiques persistent néanmoins. M. Sow, adjoint au préfet de Mbacké, a signalé « des manquements concernant la sécurité, l’éclairage public et l’accès à l’eau potable dans certains lieux de vente. » Il a plaidé pour « une mobilisation renforcée des forces de défense et de sécurité, tout en appelant les municipalités, Senelec et Sonaged à intervenir respectivement sur l’éclairage, la propreté et l’assainissement des sites. »



Dans le cadre du soutien à l’élevage, l’État a accordé une aide de 35 tonnes de fourrage pour Mbacké, indique Sud Quotidien. Si certains éleveurs jugent cette quantité insuffisante, l’adjoint au préfet estime qu’« une aide n’est jamais petite ». Il a précisé que « le fourrage sera distribué aux points de vente officiels, proportionnellement au nombre de moutons accueillis. La vente de ce fourrage sera encadrée par des agents du service de l’élevage, assistés par les bureaux de foirail, au tarif de 5 200 francs CFA le sac. Seuls les animaux destinés à la Tabaski seront concernés par cette distribution. »



« En 2024, la demande en moutons avait été largement couverte, avec un total de 54 117 petits ruminants acheminés vers Mbacké », a rappelé Malick Sall, chef du service départemental de l’élevage. Il s’est félicité de la bonne coordination entre les différentes parties prenantes, notamment les municipalités et les services de sécurité, bien qu’il ait noté une forte proportion de bétail invendu à la fin de la campagne.