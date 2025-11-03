Mbacké : trois (3) présumés cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol nocturne

Le Commissariat urbain de Mbacké a mis la main sur trois (3) individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de tentative de vol en réunion commis la nuit avec effraction. Leur arrestation, survenue le 1er novembre 2025, a été rendue possible grâce à la vigilance d’une victime et à un détail laissé sur les lieux du crime.



Dans la nuit du 1er novembre, vers 3 heures du matin, un habitant de Mbacké a été réveillé par des bruits suspects provenant de la porte de sa maison. En se levant, il a aperçu deux jeunes hommes dans sa cour, munis d’outils de cambriolage. Alertés, les voisins se sont mobilisés pour tenter d’interpeller les intrus, qui ont finalement pris la fuite, abandonnant une cisaille et un téléphone portable simple.



Le lendemain, la victime a reçu un appel sur le téléphone abandonné. L’appelant prétendait l’avoir perdu lors d’un déplacement à Mbacké. L’homme a alors informé le commissariat, qui a mis en place une opération d’interpellation. Accompagnée des éléments de la brigade de recherches, la victime a fixé un rendez-vous à Diamaguène avec l’appelant, qui s’est présenté sur les lieux en compagnie d’un acolyte. Les deux ont été arrêtés sur-le-champ.



Soumis à interrogatoire, ils ont déclaré que le téléphone appartenait à un troisième complice. Ce dernier a été à son tour interpellé à la suite d’une perquisition dans sa chambre, où les policiers ont découvert une machette et plusieurs outils de quincaillerie susceptibles d’être utilisés pour des cambriolages.



Les trois (3) mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête, confiée au Commissariat urbain de Mbacké, se poursuit.