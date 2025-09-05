Mbacké : un démarcheur de la mairie retrouvé mort

Le corps d'un homme connu de tous sous le sobriquet de « Nino » a été découvert sans vie dans la nuit d'hier, aux alentours de minuit, dans un quartier populaire de Mbacké. Âgé d'une quarantaine d'années, la victime était un démarcheur travaillant régulièrement avec la mairie.
Selon les premières constatations, l'homme aurait été victime d'un homicide. La nouvelle de son décès violent a plongé la population locale dans un état de choc et de consternation. Dans l'attente d'éclaircissements sur les circonstances exactes de ce drame, la communauté réclame justice.
