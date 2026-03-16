Marché du travail dans la zone UMOA : une embellie globale marquée par une crise chez les jeunes

Selon les dernières données de la BCEAO, dans son « Rapport sur la Politique Monétaire dans l’UMOA - Mars 2026 », le taux d’occupation qui mesure la part des personnes en âge de travailler ayant effectivement un emploi a progressé pour atteindre 53,7% au quatrième trimestre 2025. C’est une légère hausse de 0,4 point de pourcentage (pdp) par rapport au trimestre précédent, où il s'établissait à 53,3%.

Parallèlement, le taux de chômage recule. Il s'établit à 10,6% pour les trois derniers mois de 2025. Cela représente une baisse de 0,7 pdp sur un trimestre et une amélioration plus marquée de 1,0 pdp sur une année complète.



Des disparités marquées entre femmes et hommes



L’analyse des chiffres souligne toutefois une fracture persistante entre les genres. Si le chômage baisse, il reste beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Le taux de chômage est de 15,5%, Chez les femmes, soit un repli marginal de 0,1 pdp par rapport au trimestre précédent. Chez les hommes, le taux tombe à 6,0%, enregistrant une baisse plus significative de 0,9 pdp.



Alors que le marché du travail semble offrir de meilleures perspectives aux actifs de plus de 25 ans (avec une baisse du chômage de 1,2 pdp chez les 35-64 ans et de 0,4 pdp chez les 25-34 ans), la situation des plus jeunes se dégrade brutalement. Pour la tranche d’âge des 15-24 ans, le taux de chômage a bondi de 2,5 pdp au cours du dernier trimestre de l’année. d'après la BCEAO, cette hausse contraste nettement avec la tendance baissière observée chez leurs aînés, signalant un accès à l'emploi de plus en plus difficile pour les nouveaux entrants sur le marché du travail.

