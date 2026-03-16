Nafila du jour: 12 rakkas pour être "placé au rang des Apôtres de Dieu"

27ème NUIT : 12 rakkas, soit 6 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois « Inna anzal nahou ».
Les récompenses de celui qui aurait fait cela seront incalculables et comparables à l’infini nombre des rayons du soleil et de la lune. Il sera placé au rang des Apôtres de Dieu.
Dans cette nuit appelée « Laylatoul khadr », on ne doit pas dormir jusqu’à matin. C’est une nuit sacrée remplie de bienfaits divins. Les anges descendront et étendront le Drapeau Divin de l’Est à l’Ouest en souhaitant la paix (salam) à toute la population de la terre. C’est une nuit glorieuse. Le Coran fut descendu cette nuit (voir le Coran Chap. XLVII).
Les récompenses de celui qui aurait fait cela seront incalculables et comparables à l’infini nombre des rayons du soleil et de la lune. Il sera placé au rang des Apôtres de Dieu.
Dans cette nuit appelée « Laylatoul khadr », on ne doit pas dormir jusqu’à matin. C’est une nuit sacrée remplie de bienfaits divins. Les anges descendront et étendront le Drapeau Divin de l’Est à l’Ouest en souhaitant la paix (salam) à toute la population de la terre. C’est une nuit glorieuse. Le Coran fut descendu cette nuit (voir le Coran Chap. XLVII).
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