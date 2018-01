Mbal-it, RTL Relais et Elitec vont représenter le Sénégal à la 6e édition de HUB Africa au Maroc

Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise du Sénégal (Cjd) a organisé samedi 06 janvier un concours pour sélection les trois projets les plus innovants présentés par de jeunes entrepreneurs sénégalais. Pendant plus de deux heures, un jury composé de la présidente de l'Ordre national des experts comptables du Sénégal (Oneca), des représentants de HUb Africa Maroc et d'autres partenaires, a scruté les présentations de huit (8) projets avant de se retirer pour le délibéré. Au final, c'est le projet Mbal-It du très jeune Alioune Badara (19 ans) qui est sortit vainqueur des Pitch de Dakar. Son jeune âge ne l'a pas empêché de convaincre les experts réunis autour du présidium avec sa Start-up consacrée à la construction de poubelles à vendre et de poubelles publicitaires.

Il sera accompagné au Maroc au mois de mai 2018 par deux autres jeunes compatriotes qui ont également séduit le jury de par la pertinence de leur projet. Il s'agit du jeune patron de la Start-Up RTL Relais, spécialisée dans la livraison à des points relais pour un peu concurrencer les entreprises de livraison à domicile; et du jeune Mamadou Ndoye qui a mis au point une société de transformation de matière plastique.

En plus de ces trois jeunes entrepreneurs sénégalais qui vont jouer leur chance lors de la 6e édition du Salon des entrepreneurs et investisseurs d'Afrique qui va avoir lieu au Maroc au mois de mai, il y aura la caravane "Saga Africa", qui va mobiliser tous les porteurs de projets qui ont eu à faire une présentation samedi dernier. Mariétou Diouf, porte-parole du jour est revenue dans cette vidéo sur le sens de la collaboration Cjd-Hub Africa et sur les enjeux de l'édition de cette année... Regardez !!!