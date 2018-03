Mballo Dia Thiam- crise dans la santé : "il faut reconnaître qu’il y a eu une négligence de la part de l'Etat"

Le gouvernement doit revoir sa posture par rapport aux conditions des travailleurs de la santé. C’est l’avis de Dr Mballo Dia Thiam qui pense que si l’Etat avait utilisé à bon escient les 44 milliards 200 millions de francs CFA octroyés par le gouvernement du Japon, les grèves répétitives qui menacent le secteur de la santé n’auraient pas leur raison d’être.



«Je n’ai pas l'habitude de faire dans des jugements de valeur. Mais il faut reconnaître qu’il y a eu une négligence de la part de l'État. Des personnels de santé qui n'ont ni bulletin de salaire, ni couverture médicale et qui courent derrière des mois de salaire. Il a fallu qu'on secoue le cocotier pour que 5 milliards 200 millions de francs CFA tombent afin que ces agents puissent fêter la Tabaski 2017»-t-il déclaré dans les colonnes de l’AS.



Et de poursuivre : «Si l’État avait mis là où il faut les 44 milliards donnés par le Japon en novembre 2016 et qui devraient servir à payer ces agents pendant deux années, on n’en serait pas là aujourd'hui».



N’empêche, en tant que syndicaliste, informe-t-il, le collectif “And Gueusseum Asas Stsas-Sudatm” poursuivra sa lutte jusqu’à ce que «les agents, dont les contrats étaient rompus, soient reconduits dans les meilleures conditions»