Éliminatoires Mondial FIBA 2027: le Sénégal s'incline face à la Guinée en match de préparation

Le Sénégal a été battu par la Guinée (65-56), ce samedi, au stadium Marius Ndiaye, en match de préparation en vue de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.
Cette rencontre servait de répétition générale avant le début de la compétition, prévue à Dakar du 2 au 5 juillet 2026.
Logés dans le groupe B, les Lions affronteront la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar. À l’issue de cette troisième fenêtre, les trois premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour la prochaine phase des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.
Cette rencontre servait de répétition générale avant le début de la compétition, prévue à Dakar du 2 au 5 juillet 2026.
Logés dans le groupe B, les Lions affronteront la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar. À l’issue de cette troisième fenêtre, les trois premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour la prochaine phase des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.
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