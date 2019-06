Mbao: 13 Nigérians arrêtés avec des faux billets

Une bande de treize (13) Nigérians qui faisait circuler des faux billets de banque, a été arrêtée à Mbao Villeneuve. Les malfrats ont été placés en garde à vue par la gendarmerie de Thiaroye et seront déférés au parquet, aujourd'hui, pour faux monnayage et association de malfaiteurs.



La bande a été démantelée suite à l'arrestation de deux membres du gang, informe « L’Observateur qui donne l’information ». En sus de liasses de faux billets de 10 000 Fcfa, les pandores ont aussi mis la met sur un lot de téléphones et ordinateurs portables.



En effet, dans la journée du 26 juin, jour du match opposant le Nigéria et la Guinée, deux (2) ressortissants nigérians prennent place à bord d’un taxi, au moment de la paie, ils présentent un billet de 10 000 F Cfa au taximan qui, n’ayant pas de monnaies, se gare au niveau d'une station d'essence pour faire le plein de carburant. Mais, le pompiste lui révèle que le billet est un faux.La voiture a été aussitôt immobilisée par un gendarme en civil qui ordonne au taximan de les livrer aux éléments de l’escadron de surveillance routière.



Les deux Nigérians sont soumis à une fouille corporelle. Des faux billets de 10 000 F Cfa ont été découverts par-devers eux. Arrêtés, ils ont décidé de collaborer et ont indiqué l'emplacement de leur Quartier Général (Qg), sis à Mboa Villeneuve au commissaire de Thiaroye.



Une perquisition effectuée par les pandores chez eux, au moment du match, a permis de mettre la main sur dix-sept (17) téléphones portables et treize (13) ordinateurs.