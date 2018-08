Mbaye Diagne, Amath Ndiaye et Sidy Sarr réagissent à leur première sélection

Le Coach Aliou Cissé a publié la liste de ses 23 "lions" pour le match contre le Madagascar du 9 septembre 2018. Cissé a sélectionné 5 nouveaux joueurs pour cette confrontation : Mbaye Diagne, Amath Ndiaye Diédhiou et Sidy Sarr ont réagi à cette convocation.



Après avoir raté de peu la coupe du monde 2018 avec le Sénégal, Mbaye Diagne est finalement sélectionné avec le Sénégal. L’attaquant de Kasimpasa ne cache pas sa fierté : «j’ai su ma convocation avant mon dernier match de championnat et ça m’a énormément fait plaisir. J’ai pensé direct à ma mère, car elle m’avait dit que tôt ou tard mon heure viendra. Aujourd’hui je constate tout ce qu’elle me disait. Et j’ai reçu beaucoup de soutiens de la part de ma famille et de mes amis. Je remercie le bon Dieu. Tout vient à point pour qui sait attendre. C’est un honneur et une fierté pour moi de défendre les couleurs du Sénégal», a déclaré le néo-international.



Ahmath Ndiaye d'afficher la même satisfacrion que Mmbaye Diagne. « je suis très heureux de ma première convocation avec la sélection nationale. Je vous l’avais dit, c’est une fierté pour moi d’être appelé pour défendre les couleurs de mon pays. Et je crois que ce n’est que le début du commencement. J’espère faire de bonnes choses avec la sélection nationale pour y rester ».



Quant à Sidy Sarr, il promet de tout donner pour le Sénégal, « c’est un immense plaisir pour moi d’être sélectionné pour la première fois en équipe nationale A. Je ferai tout pour représenter dignement les couleurs du pays ».