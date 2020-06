Mbaye Diagne annonce désir fort de rejouer à Galatasaray

Probablement, Mbaye Diagne va faire son grand retour à Galatasaray cet été. Après une saison sombre au FC Bruges, l’international sénégalais veut retrouver le goût de jouer au football en Turquie ; pays dans lequel il a montré son instinct de buteur.



Un temps incertain sur sa prochaine destination, Diagne devrait retourner chez les Sang et Or. Si l’on se fie aux informations relayées par les médias turcs. Une bonne nouvelle qui est d’ailleurs confirmé par l’intéressé lui-même à travers une récente publication sur son compte Instagram.



« Je ne veux plus attendre pour rejouer. Il arrive l’épicé de Turquie inchallah », a-t-il posté sur le réseau social.



Un post qui donne une indication précise sur son prochain club. Et ceci ne pourra être que Galatasaray, formation avec laquelle il est sous contrat jusqu’en 2023, selon nos confrères spécialisés du site Africa Top Sports.

Meilleur buteur de la Super Lig la saison dernière avec 30 réalisations en 29 rencontres, Mbaye Diagne annonce son retour.