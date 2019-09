Mbaye Diagne et Krepin Diatta offrent une victoire au FC Bruges

Mbaye Diagne et Krépin Diatta se sont distingués ce samedi lors du déplacement à l’AFAS Station. Les deux joueurs Sénégalais du FC Bruges ont largement participé aux festival de but des Mauves face à KV Malines (5-0). Diatta s’est offert un but et une passe décisive et Diagne a trouvé le chemin des filets à deux reprises.