Mbaye Dione nommé administrateur du Crédit mutuel du Sénégal

A la suite de l’arrêté signé par le ministre des Finances, Amadou Bâ, Mbaye Dione a été nommé administrateur provisoire du Crédit mutuel du Sénégal (Cms), un poste qu’il mérité « grâce son sérieux, son carnet d’adresse assez fourni et connaissance du métier ». Aussi, M. Dione, est un spécialiste de la problématique du financement des Pme et Pmi au Sénégal et une expertise avérée de la Microfiance et sociale au Sénégal.



Ses défis au sein du Cms tournent autour de l’instauration d’un climat social apaisé, d’une motivation, d’un engagement du personnel et d’une relance de la rentabilité de la boite pour consolider sa position de leader dans le secteur fortement concurrentiel, mais à forte valeur ajoutée et une grande marge de progression.