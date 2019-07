Mbaye Ndiaye, ministre d’Etat demande l’interdiction des manifestations à chaque fois qu’il est nécessaire de le faire

Le ministre d’Etat auprès du président de la République, Mbaye Ndiaye, a demandé au préfet de Dakar, d’interdire toutes les manifestations dont celle de la plateforme citoyenne Aar Li Nu Book (préserver nos biens communs) qui se bat pour la transparence dans l’octroi des contrats pétroliers du Sénégal.



« L’Etat doit rester debout et refuser à ce qu’un groupe d’individus puisse utiliser la violence dans le verbe et dans l’action pour chercher à déstabiliser notre démocratie. A chaque qu’il est n nécessaire d’interdire, les manifestations, il faut le faire », a dit M. Ndiaye.



« Il faut le faire sans état d’âme, a-t-il insisté, ajoutant que ceux qui veulent installer le pays dans un climat d’instabilité doivent savoir qu’on ne s’amuse pas avec un Etat », lors de l’émission Grand Jury, dimanche sur la Rfm.



Le ministre s’est dit heureux que les défenseurs des droits de l’Homme, qui pensent que c’est à travers la violence dans le verbe et dans l’action, qu’il faut installer le Sénégal, ne soient pas nombreux dans le pays.