Mbaye Niang, Valbuena, Balloteli entendus dans une affaire de proxénétisme

Durant plusieurs mois, une juge d’instruction, aidée par la section financière de la police judiciaire de Nice, a mené l’enquête sur les activités nocturnes de Stéphanie, repérée grâce à son haut train de vie. Les réseaux sociaux ont été d’une très grande aide puisque de nombreuses photos publiées dans plusieurs pays (Monaco, Saint-Tropez, Londres, Genève, Marrakech, Istanbul, Dubaï…) ont servi de preuves et ont permis d’en savoir plus sur lesdites soirées. Jeunes femmes à choisir sur Catalogne



Plusieurs footballeurs se sont retrouvés en soirées avec les jeunes femmes « recrutées » par Stéphanie, « dont certaines ont connu la gloire éphémère des émissions de télé-réalité. » C’est pourquoi ces stars du ballon rond ont été entendues par la police de Nice, mais en qualité de simples témoins. Parmi eux : Mario Balotelli, Mathieu Valbuena, Jason Denayer, Jérémy Menez (l’ex-compagnon d’Émilie Nef Naf), M’Baye Niang et Tiémoué Bakayoko, selon purepeople.



Des relations sexuelles



La question est maintenant de savoir si les filles en question étaient ensuite poussées à des relations sexuelles, et si elles étaient rémunérées pour cela… Si tel était le cas, la femme visée par l’enquête risquerait une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement.