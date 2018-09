Mbaye Niang forfait, Cissé peut désormais compter sur ce trio d’attaque

Aliou Cissé va devoir revoir ses calculs pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. En effet, le sélectionneur national des lions a vu l’un de ses attaquants Mbaye Niang déclarer forfait à cause d’une lésion musculaire.



Toutefois, souligne «Record », Cissé peut désormais compter sur trois autres attaquants, notamment Moussa Konaté, Sadio Mané, et kéita Baldé qui ont affiché une forme éblouissante depuis le début du stage des "Lions". Car, ces trois attirent toute l’attention et montrent que le Sénégal peut compter sur eux pour déstabiliser les "Barea" de Madagascar.



Ainsi, relève le journal, on peut s’attendre à voir la paire Sadio Mané – Keïta Diao Baldé épauler Moussa Konaté en pointe de l’attaque. Et le joueur de Liverpool pourrait égalementt occuper le côté droit tandis que celui formé à la Masia tentera des débordés sur le flanc gauche de l’attaque.



Le Sénégal joue face à Madagascar, ce dimanche à partir de 11 heures 30 minutes. Les « Lions » ont débuté leur préparation à Paris. Ils se sont envolés, hier jeudi pour Antananarivo.