Mbaye Niang quittera Rennes plus tôt que prévu

L'attaquant M'Baye Niang est arrivé cet été à Rennes en qualité de prêt. L'accord conclu entre les entités françaises et italiennes valait pour un an et comprenant une option d'achat fixée à 15 millions d'euros.



Néanmoins, cette option ne sera pas exécutée. L'attaquant de 23 ans ne convainc effectivement pas Sabri Lamouchi et peine à obtenir du temps de jeu cette saison.



Pour le moment, il a disputé 602 minutes réparties en 14 matches, marquant un but et offrant deux passes décisives. Aussi, il n'est plus titulaire en Ligue 1 depuis le 26 décembre dernier, lors de la visite à Amiens.



Ainsi, d'après 'SportMediaset', Niang pourrait retourner à Torino avant la fin de la saison. C'est-à-dire revenir à Turin dès janvier prochain...