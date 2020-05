Mbaye Niang recadre le site français Footmercato, qui lui attribue un départ forcé de Rennes

L'international sénégalais de Rennes ne compte pas avaler cette pilule de polémique que lui force Fotmercato. En effet, dans un article publié hier-vendredi, le site français faisait état d'une information selon laquelle "Mbaye Niang force son départ de Rennes et espère rebondir à l’OM… ou ailleurs."Chose qui n'a plu au Joueur de Rennes. Non seulement il bote en touche l'information mais invite également le média en question d'éviter de créer des polémiques inutiles à son sujet. "Amis média, j'ai beaucoup de respect pour vos papiers en général mais il faut surtout pas commencer à créer des polémiques inutiles à mon sujet. D'une part, j'ai beaucoup de respect pour le club de Rennes, d'autre part j'ai rapatrié des effets personnels suite à un cambriolage regrettable que ma famille et moi avons subi", fulmine t-il sur compte twetter visité par PressAfrik.