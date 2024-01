Mboro: K. Camara met le feu à la case de sa locataire qu'il accuse d'héberger une prostituée

Accusée d'avoir incendié la case de sa locataire, K. Camara, le propriétaire comparaît devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès. À en croire L'Observateur, tout a commencé lorsqu'il a découvert la présence d'une femme E. Coly qu'il soupçonnait d'être une prostituée dans la chambre qu'il louait à F. Keita lui louait depuis sept ans. Les deux femmes recevaient des hommes dans la maison tard la nuit. Malgré les demandes de son locataire de faire partir cette invitée indésirable, une altercation a éclaté, aboutissant à la menace de mettre le feu à la case. Plus tard, la maison a effectivement pris feu.



Arrêtée pour "menaces de mort et incendie volontaire", le mis en cause est placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Jugé hier lundi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiés, la mise en cause a nié les accusations, déclarant n'avoir jamais mis le feu à cette case parce qu'elle lui appartient.



Par contre, la partie civile E. Coly a annoncé qu'avant ce feu, K. Camara s'était battu avec elles puis a menacé de mettre le feu à leur case. "Ce jour-là, il était ivre. Il s'est attaqué à nous et a menacé de nous tuer. La nuit, il est revenu nous sommer de quitter la case sinon il y mettrait le feu. On n'avait pas pris ses menaces au sérieux. Il a ensuite verrouillé la porte et a déclenché le feu. On était coincé dedans et on a défoncé la porte pour se sauver ", a-t-elle confié.



Le verdict est prévu pour le 26 mars 2024.