Mboro, son lycée d'excellence méconnu avec 74,71% de réussite au Bac

"Vous cherchez un vrai lycée d'Excellence? Venez à Mboro. On y écréme pas. On y accueille n'importe qui... pour en faire quelqu'un. MachAllah! Pas de tri. Pas d'internat. Pas de motivation aux profs. Félicitations encore au corps professoral, à administration, à l'APE et aux élèves. Un taux de réussite de 74,71%, il fallait le faire!". Ces mots du Coordonnateur adjoint de la plateforme citoyenne Mboro SOS traduisent la fierté des populations d'un coin du Sénégal négligé par les autorités étatiques. Et le mot négligé est un euphémisme.



Alors que les résultats de l'examen du baccalauréat flirtent avec la catastrophe sur toute l'étendue du territoire avec des taux de réussite en deçà des 30%, le Lycée de Mboro se distingue encore par son brio. La qualité du corps professoral, le dévouement de l'administration (proviseur, censeur, surveillants) se conjuguent parfaitement à la détermination des parents d'inculquer à leurs enfants les valeurs de l'éducation.



Dans un dossier plus détaillé, PressAfrik reviendra sur l'histoire et le "palmarès" aux examens et concours nationaux de ce lycée d'excellence méconnu du grand public sénégalais.