Mboro : un chauffeur entretenait des rapports sexuels avec une fillette de 12 ans contre de l’argent

I. Baldé est dans de sales draps. Il est accusé de viol après avoir entretenu des rapports sexuels avec S. Sow, une fillette de 12 ans contre de l’argent. Attrait au tribunal de grande instance de Thiès, il risque la peine de 5 ans de prison si le juge suit le réquisitoire du procureur.



Selon L’Observateur, l'affaire a débuté à Mboro en 2021. À en croire les témoignages, un enseignant a remarqué que S. Sow avait fréquemment de l'argent et, lorsqu'elle a été confrontée à sa mère, elle a admis qu'un chauffeur de 24 ans, lui donnait de l'argent en échange de faveurs sexuelles.



Après un examen médical à l'hôpital de Tivaouane révélant une ancienne déchirure hyménale, elle a identifié I. Baldé, le neveu par alliance de sa mère, comme étant responsable. Ce dernier a ensuite été arrêté et accusé de « viol, de pédophilie et de corruption de mineure. »



Lors du procès, le sieur Baldé a nié toutes les accusations. Cependant, la fillette de 12 ans a révélé son présumé bourreau était entré dans sa chambre à deux reprises la nuit par la fenêtre pour avoir des relations sexuelles avec elle. "Il attendait que tout le monde dorme pour passer par la fenêtre et me trouver dans mon lit", a témoigné Sow à la barre.



Poursuivant, elle a affirmé : "Il me réveillait, me déshabillait, puis me pénétrait. Il a couché avec moi deux fois dans ma chambre, et la troisième fois c'était derrière les maisons quand j'étais là pour chercher du bois mort." Acculé le chauffeur de 24 ans a reconnu être entré dans la chambre, mais a déclaré que c'était pour vérifier les provisions de riz.



"Je n'ai eu aucune relation avec S. Sow. Je ne lui ai jamais offert d'argent. Elle m'a accusé parce que j'ai des problèmes avec sa mère ", a-t-il déclaré. Pour le représentant du ministère public, il est clair que la fille S. Sow a eu des rapports sexuels avec l'accusé qui lui donnait de l'argent. Ainsi, il a demandé au Juge de disqualifier les faits de viol et pédophilie en atteinte aux bonnes mœurs et incitation à la débauche, puis a requis 5 ans de prison.



L'affaire est mise en délibéré pour être vidée ce mardi.