Porte-parole de Pastef et responsable du parti Pastef à Mbour, Me Abdoulaye Tall a annoncé jeudi que des nervis ont attaqué son domicile et enlevé des membres de sa familles.



« J'ai appris avec beaucoup de regret que des nervis de l’APR formellement identifiés ont attaqué mon domicile et procédé à des enlèvements parmi les membres de ma famille et des voisins », a-t-il indiqué. Avant de poursuivre: « Ces deniers ont été brutalisés avant d'être relâchés dans la rue. Les victimes dont ils se sont amusés à mettre leurs doigts dans les yeux de l'un sont présentement à l'hôpital sous soins intensifs. Si le régime actuel pense que c'est de cette manière qu'il va nous faire reculer, il se trompe lourdement », a-t-il dit.



Les faits se seraient déroulés suite aux échauffourées qui ont eu lieu Jeudi, durant le procès en diffamation qui opposait son client Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang.



Selon le journal Libération, l’avocat du leader de Pastef a annoncé le dépôt d'une plainte