Mbour Petite-Côte : Benoît Toupane, Ibou Sène Diouf et Moustapha Kassé signent à Andorran (Espagne)

Le championnat sénégalais a encore perdu certains de ses talents. En effet, Benoit Toupane, Ibou Sène Diouf et Moustapha Kassé de Stade de Mbour, actuel 3ème de la Ligue 1, ont rejoint Andorran, un club qui évolue en 4ème division du championnat espagnol. L’information a été confirmée ce mercredi par Mbaye Diouf Dia



«Vainqueur de la Coupe du Sénégal 2017, ces trois joueurs, parmi les anciens de l’effectif, vont tenter leur chance à l’étranger », a dit le président du club.

Il poursuit : «Quand l’offre a été transmise, nous n’avons pas hésité un seul instant parce qu’en dépit des échéances importantes, il est important de penser à l’avenir de ces joueurs qui ont tout donné à notre club ».

Il ajoute : « On ne peut ni matériellement ni socialement leur ôter cette possibilité d’améliorer leur quotidien» pour «mieux préparer l’après football. Il y a aussi cette volonté de dire aux autres qu’en travaillant d’arrache-pied, ils auront leur chance à l’avenir et que notre équipe ne ménagera aucun effort pour l’amélioration des conditions de vie de ses pensionnaires ».



Mbaye Diouf Dia a également salué le travail abattu par ces trois joueurs lors de leur dernier mach la semaine dernière : «samedi déjà, contre Niary Tally, ils ont tout donné pour partir sur une bonne note et ils l’ont réussi en aidant l’équipe à grappiller les trois points de la victoire », a conclu Mbaye Diouf Dia président du club sur le site Aps