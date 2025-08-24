Mbour : Un individu arrêté pour trafic de « Kush »

La Sûreté urbaine du commissariat central de Mbour (sur la petite côte) a procédé, le 21 août 2025, à l’arrestation d'un individu suspecté d'être le chef d'un vaste réseau de trafic de « kush ».



Selon la Police nationale, qui a partagé l'information sur sa page Facebook, cette opération fait suite à un renseignement anonyme signalant qu'un important réseau de trafiquants de « kush » était actif sur la Petite Côte, avec des ramifications à Mbour, Saly, Nianing et Joal.



Le suspect, identifié comme le chef de file, faisait la navette pour distribuer sa marchandise. La même source a indiqué qu'il se rendait à Mbour pour une livraison près d'une banque. Un dispositif de surveillance a été mis en place, et l'homme, correspondant au signalement, a été repéré sur une moto-taxi. Immédiatement interpellé et fouillé, il a été trouvé en possession de deux sachets en plastique contenant un total de 430 « kepas » de kush.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau.