Mbour : Un individu arrêté pour trafic de « Kush »

La Sûreté urbaine du commissariat central de Mbour (sur la petite côte) a procédé, le 21 août 2025, à l’arrestation d'un individu suspecté d'être le chef d'un vaste réseau de trafic de « kush ».
Selon la Police nationale, qui a partagé l'information sur sa page Facebook, cette opération fait suite à un renseignement anonyme signalant qu'un important réseau de trafiquants de « kush » était actif sur la Petite Côte, avec des ramifications à Mbour, Saly, Nianing et Joal.
Le suspect, identifié comme le chef de file, faisait la navette pour distribuer sa marchandise. La même source a indiqué qu'il se rendait à Mbour pour une livraison près d'une banque. Un dispositif de surveillance a été mis en place, et l'homme, correspondant au signalement, a été repéré sur une moto-taxi. Immédiatement interpellé et fouillé, il a été trouvé en possession de deux sachets en plastique contenant un total de 430 « kepas » de kush.
Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau.
Selon la Police nationale, qui a partagé l'information sur sa page Facebook, cette opération fait suite à un renseignement anonyme signalant qu'un important réseau de trafiquants de « kush » était actif sur la Petite Côte, avec des ramifications à Mbour, Saly, Nianing et Joal.
Le suspect, identifié comme le chef de file, faisait la navette pour distribuer sa marchandise. La même source a indiqué qu'il se rendait à Mbour pour une livraison près d'une banque. Un dispositif de surveillance a été mis en place, et l'homme, correspondant au signalement, a été repéré sur une moto-taxi. Immédiatement interpellé et fouillé, il a été trouvé en possession de deux sachets en plastique contenant un total de 430 « kepas » de kush.
Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau.
Autres articles
-
Dette publique : Guy Marius Sagna accuse le FMI d'être de mèche avec Macky Sall
-
Conflit Israël-Palestine : Guy Marius Sagna demande à l'État de rompre toute coopération avec Israël
-
Nécrologie : Mamadou Kanté, ancien Directeur de la RTS Kolda, n'est plus!
-
Soutien à la Palestine : le député Amadou Ba invite l’Etat à prendre des mesures radicales contre l'établissement d'Israël au Sénégal
-
Marche de soutien à la Palestine : Seydi Gassama dénonce un "génocide" et appelle à l'application de la résolution 181 de 1947