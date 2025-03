Mbour : Un maçon condamné à un mois de prison pour vol à Auchan

T. Niang, maçon de profession, passera le reste du mois de Ramadan derrière les barreaux. Le tribunal de Mbour l’a condamné à un mois de prison ferme pour « vol » dans un supermarché Auchan, le 8 mars dernier, rapporte L’Observateur.



Selon le journal, l’accusé s’est introduit dans le magasin vers 18 heures, à un moment de forte affluence. Un vigile lui aurait demandé de déposer son sac dans un casier dédié aux clients, ce qu’il a refusé catégoriquement.



Profitant de la foule, le maçon a alors discrètement placé dans son sac deux pots de lait caillé d’un kilo chacun, deux canettes de bière et un paquet de dattes de 250 g, avant de tenter de sortir sans passer par la caisse. Mais son manège n’a pas échappé au vigile, qui l’a suivi et interpellé à la sortie pour un contrôle de routine.



Après une vérification dans le bureau du directeur du magasin, le sieur Niang a été conduit au commissariat de la police centrale de Mbour où il a été placé en garde à vue.



Attrait devant le juge, le mis en cause a tenté de se défendre, affirmant que « les produits trouvés dans son sac avaient été achetés plus tôt, lors d’un premier passage vers 16h. Il aurait ensuite oublié de les sortir avant de revenir au supermarché pour un autre achat. »



Mais cette version des faits a été contredite par les images des caméras de surveillance et l’absence de ticket de caisse ainsi que du témoignage du vigile. Reconnu coupable de « vol », T. Niang a été condamné à un mois de prison ferme.