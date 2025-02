Mbour : Une jeune femme condamnée pour avoir versé de l’eau chaude sur son oncle

À Mbour, une affaire de violences familiales a conduit la jeune jeune S. Thiam devant la justice. Elle a été reconnue coupable de « coups et blessures volontaires » sur son oncle, Latyr S., un vieil homme. Ce dernier l’accuse de l’avoir frappé et de lui avoir versé de l’eau chaude lors d’une altercation.





Selon E-media, lors de l’audience, la victime a livré un témoignage poignant :« Cette fille est ma nièce, la fille de ma sœur. Elle est entrée dans ma chambre sans permission, et lorsque je lui ai demandé de sortir, elle s’est violemment attaquée à moi, me frappant à la hanche avant de me verser de l’eau chaude. »





Il affirme être maltraité régulièrement par la jeune femme : « Nous vivons seuls dans la maison, et elle me fait vivre un calvaire. Chaque fois que je lui reproche d’entrer dans ma chambre sans autorisation, elle me brutalise. »





Face aux accusations, S. Thiam s’est défendue en expliquant que l’incident était accidentel. Selon elle, « c’est en tenant une tasse de café que l’eau chaude aurait été renversée sur son oncle. »





Après délibération, le tribunal a reconnu la jeune femme coupable et l’a condamnée à six mois de prison avec sursis. Elle devra également verser 25 000 francs CFA à son oncle en guise de dommages et intérêts.