Mbour : de retour de la mosquée, El Hadj Mor Diop escalade un mur pour voler un mouton

El Hadj Mor Diop, un père de famille résidant à Saly Portudal (Mbour), a été reconnu coupable de tentative de vol et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme. Les faits remontent au moment où l'homme revenait de la mosquée après la prière de l'aube.



Selon le journal L'Observateur dans son édition du jeudi 13 novembre, ce matin-là, au lieu de regagner son domicile après la prière du Fajr, El Hadj Mor Diop a modifié son itinéraire pour pénétrer dans la concession d'Ousmane Gueye. Après avoir constaté que la porte principale était verrouillée, il a escaladé le mur.



Profitant du sommeil des habitants, il se dirigeait vers l'enclos à pas feutrés lorsqu'il a été surpris par le retour du propriétaire. Ce dernier, alerté par ses phares, a interpellé l'intrus qui a alors tenté de se réfugier dans les toilettes de la maison. Avec l'aide de sa famille, Ousmane Gueye a maîtrisé le suspect et alerté la police.



Arrêté par les éléments du commissariat de Saly Portudal, El Hadj Mor Diop avait initialement reconnu les faits, admettant avoir tenté de voler un mouton. Toutefois, lors de son procès, il a présenté une version complètement différente, affirmant avoir escaladé le mur pour cause de « diarrhée persistante », prétendant que « toutes les portes des toilettes de la mosquée étaient fermées ».



Le procureur, estimant que la culpabilité de l'accusé « ne souffrait d'aucun doute », a requis une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois ferme. Le tribunal d'instance de Mbour a suivi ce réquisitoire à la lettre, condamnant El Hadj Mor Diop à cette peine.