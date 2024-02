Mbour : deux meilleures amies devant la justice pour des papiers administratifs

Ce qui aurait dû être une célébration joyeuse du mariage de la fille d'une amitié de 17 ans a pris une tournure sombre pour Fatou Fall et Bernadette Cécile Emma Amoussou Guinou, deux amies intimes dont la relation s'est effondrée au tribunal de Mbour. Un litige sur le vol présumé de documents administratifs a mis fin à 17 ans d'amitié.



Fatou Fall, établie en France depuis près de 20 ans, était venue au Sénégal pour assister au mariage à Mbour. Cependant, l'atmosphère festive a été assombrie par des allégations de vol de documents administratifs qui ont émergé deux jours avant le départ de Fatou Fall vers la France.



À sa venue, celle-ci avait confié à Bernadette une pochette contenant les documents (deux passeports français de ses enfants, un livret de famille, un titre de séjour, son passeport sénégalais, une carte bancaire, son permis et sa carte vitale française) de sa famille, dans l'espoir qu'ils soient gardés en sécurité. Des documents que Bernadette Cécile Emma Amoussou Guinou, a mis dans son coffre-fort. La situation a pris une tournure inattendue lorsque Fatou Fall est venue les réclamés. Bernadette lui a répondu qu’elle avait perdu la clé dans ses bagages.



Les tentatives conjointes pour retrouver la clé ont échoué. Désespérée Fatou Fall a porté plainte. Une perquisition menée par les forces de l'ordre a révélé que le coffre-fort de Bernadette contenait ses biens de valeur, mais sans trace des documents en question.



Bernadette Cécile Emma Amoussou Guinou a cherché à se disculper en évoquant la possibilité que des charlatans mystiques aient pu dérober les documents depuis leur domicile. L'affaire a été portée devant le tribunal de grande instance de Mbour. La partie civile a réclamé 30 millions de Fcfa pour dommages et intérêts.



Le verdict est attendu le 13 février prochain.