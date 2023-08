Mbour: disparition signalée d'une pirogue avec plus 100 personnes depuis le 7 août

Le cauchemar de l'immigration irrégulière se poursuit, laissant derrière elle une tragédie humaine dévastatrice. Plus de 100 individus sont portés disparus en mer après que leur embarcation a quitté les côtes à Mbour il y a quinze jours. Parmi les naufragés, sept (7) membres d'une même famille, ajoutant une dimension encore plus poignante à ce drame.



La pirogue en question avait pris le large depuis le quartier Teffes de Mbour le 7 août dernier, en direction des îles Canaries. D’après RFM, à ce stade, il est difficile de déterminer si des femmes et des enfants se trouvaient également à bord. Et l'angoisse des proches grandit face à l'absence de nouvelles. Les proches des migrants lancent un appel désespéré à l'aide pour retrouver leurs êtres chers.



Moustapha Senghor, coordonnateur du Conseil Local de la Pêche Artisanale (CLPA), a confié qu’ils sont sans nouvelles. « Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information concernant cette pirogue, chargée de jeunes qui sont l'espoir de demain, tentant de rejoindre les îles Canaries. Nous interpellons notre ministre de tutelle et le chef de l'État pour qu'ils prennent les devants en cherchant une solution pour organiser des recherches afin que nos jeunes frères, fils et neveux aient au moins une chance de survie. Comme vous le savez, quand j'ai eu connaissance de l'information, en tant que CLPA, il est de notre rôle d'assister la communauté, mais aider sans les moyens adéquats est difficile, voire presque impossible. »