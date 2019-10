Mbour : l’enfant torturé, M.D, fait des révélations à sa mère

L’affaire de l’enfant torturé par sa belle-mère à Mbour a ému plus d’un. Âgé de 5 ans, M.D a brisé le silence. Il a raconté à sa mère, les détails de sa souffrance.



« Il m’a expliqué en fait qu’à chaque fois qu'elle lui faisait prendre son bain, elle lui cognait la tête au mur. Et, ce jour-là, elle lui avait tordu le bras jusqu'à ce qu'il se casse, avant de le frapper avec un bâton. C’est ce qui explique les quatre (4) fractures. Elle a pris une cuillère qu'elle chauffait avant de la mettre sur son dos. Ce qui a occasionné des brûlures. Il était aussi étranglé par sa belle-mère », a raconté Coumba Gagnesiry Diallo, la mère de la victime.



Dans un entretien avec le journal « Les Echos », la jeune dame est revenue sur la rencontre de son fils avec sa belle-mère au commissariat. «Quand nous sommes arrivés, Mohamed a été entendu. Et là, il a expliqué tout ce qu’il m’avait dit à la maison. L’après-midi, mon ex-mari est venu, accompagné de sa femme. Dès que Mohamed l’a vu, il a commencé à crier, à pleurer. Il criait partout : « elle va me tuer, elle va me tuer (daf may rey, daf may rey (en wolof) ».



Pour rappel, la tortionnaire présumée, N. M. Fall, qui a été placée en garde à vue mardi, a été finalement placée sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.