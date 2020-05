Mbour: la Gendarmerie met la main sur un réseau spécialisé dans la confection de faux billets

Selon les informations de Libération online, la nouvelle Brigade de recherches de la gendarmerie de Mbour a mis la main sur un réseau spécialisé dans la confection de faux billets et qui a fait beaucoup de dégâts sur la Petite Côte. Dans un premier temps, trois ressortissants camerounais ont été appréhendés à Saly avec plusieurs millions en billets noirs, prêts à être « lavé ».



Entendu, ces derniers balancent le cerveau, Ibrahima B., un ressortissant guinéen qui a été intercepté à Grand-Yoff avec le concours de la Section de Recherches. Ce dernier est tombé en même temps que son compatriote Moryba F., impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie à Saly et environs.



Comme dans l’affaire Boughazaly, un élément infiltré s’est fait passer pour un client afin de prendre en flagrant délit les mis en cause.