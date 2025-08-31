Mbour : la Sûreté urbaine interpelle deux individus pour trafic de stupéfiants

La Sûreté urbaine (Su) du Commissariat central de Mbour (sur la petite côte) a procédé dans la nuit du 29 au 30 août 2025, à l’interpellation de deux individus pour « trafic de stupéfiants ».



« Le premier suspect a été arrêté grâce à un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic de crack entre Thiès et Mbour, a informé la police sur sa page Facebook.



À cet effet, une opération a été immédiatement organisée permettant l’interpellation du suspect au croisement de Saly en possession de 20 « képas » de crack, d’une valeur totale estimée à 200 000 francs CFA, chaque unité étant vendue à 10 000 francs.



Le deuxième suspect a été lui, appréhendé au cours de la même nuit, en possession 35 « képas » de kush et 8 cornets de chanvre indien. La même source a indiqué que les mises en cause sont actuellement en garde à vue.



L'enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble de ces réseaux.