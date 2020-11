Mbour : la plateforme stop émigration lance des avis de recherches sur internet

La population de Nianing à Mbour (ouest) s’est mobilisée pour mettre fin à l’émigration clandestine qui a tué plusieurs jeunes surtout ceux habitants la petite-côte. Regroupée autour d’une plateforme nommée « stop émigration », elle a lancé des avis de recherches sur internet ce, pour avoir les nouvelles des jeunes qui ont pris les pirogues.



« Nous avons rencontré la directrice de l’hôpital de Mbour pour trouver des solutions d’assister les victimes. On a suivi une formation, on est descendu sur le terrain pour faire des enquêtes auprès des victimes pour savoir quels sont leurs besoins psychologiques et sociaux », a expliqué le coordonnateur dudit plateforme, Adama Diallo.



L’enquête menée a permis, selon lui, de savoir qu’à Nianing, il y a environ une dizaine de disparus. Adama Diallo et ses camarades demandent un suivi psychologique pour les rescapés et un soutien matériel pour les familles des victimes.



« Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes. Nous avons lancé messages, publié des numéros et des photos sur l’internet pour qu’on puisse trouver des informations sur ces jeunes portés disparus et dont leurs familles ignorent leur situation », a-t-il conclu sur la Rfm.