Mbour: le marchand ambulant envoyé en prison pour avoir frappé à coup de gourdin à sa mère

Thierno Khouraichi Sall, marchand ambulant de son état, a été condamné à six (6) mois d’emprisonnement ferme par le tribunal de Grande instance de Mbour, dans l'Ouest du Sénégal. Il a été attrait à la barre suite à des actes barbares qu’il a fait subir à sa mère et sa petite-sœur qui ont porté plainte contre lui.



Le détenu avait bastonné, la semaine passée, sa petite-sœur, Mariama Malado Sall. Après son acte, il a retrouvé sa maman au marché central de Mbour pour lui faire part de la situation. Outré par le comportement belliqueux de son fils, avec qui elle ne s’entend plus depuis des années, Fatoumata Barry va avec sa fille déposer une plainte contre lui.



Informé de la plainte, il s’en prend violemment à sa mère qu’il accuse d’être à l’origine de tout son malheur.



Armé d’un gourdin, habité d’une colère noire, Thierno gifle sauvagement sa maman qui s’écroule. Il enchaîne avec un violent coup de gourdin au bras droit de sa mère qui tente de se relever, sous les regards impuissants de voisins et autres curieux.



A la barre, le prévenu déclare que toutes ces violences et querelles familiales découlent des grossesses multiples de sa petite-sœur qui veut verser dans la prostitution clandestine. Il souligne que s'il a réagi de la sorte, c'est parce qu'au cours de la bagarre, sa soeur a voulu le mordre. Et que c'est pour se défaire de l'étreinte qu'il a fait tomber sa maman.



N'ayant pas obtenu la pardon de cette dernière, il a été envoyé en prison.