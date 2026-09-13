Mbour : le président Faye offre 5 millions FCFA à la collectivité mandingue et promet de lourds investissements

Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a remis samedi une contribution personnelle de cinq millions de francs CFA du président Bassirou Diomaye Faye à la collectivité mandingue de Mbour. Représentant le chef de l'État lors de la cérémonie traditionnelle d'initiation, le ministre a souligné l'attachement des autorités à la sauvegarde du patrimoine culturel national.
« Un véritable intellectuel doit nécessairement être attaché à la culture et à nos traditions », a déclaré Serigne Guèye Diop pour justifier le soutien présidentiel.
Au-delà de l'appui culturel, rapporte l’Aps, le ministre a annoncé le lancement prochain de plusieurs projets d'infrastructures et de développement économique dans le département de Mbour. Il a notamment appelé les élus locaux à soutenir le projet d'agropole et confirmé la volonté de l'État de construire un hôpital de niveau 3 ou 4 dans la ville.
« Dans les mois à venir, vous allez nous voir revenir ici pour poser des premières pierres », a affirmé le ministre devant les populations. Il a enfin invité les jeunes et les femmes de la localité à s'impliquer activement dans ces politiques publiques de développement.
« Un véritable intellectuel doit nécessairement être attaché à la culture et à nos traditions », a déclaré Serigne Guèye Diop pour justifier le soutien présidentiel.
Au-delà de l'appui culturel, rapporte l’Aps, le ministre a annoncé le lancement prochain de plusieurs projets d'infrastructures et de développement économique dans le département de Mbour. Il a notamment appelé les élus locaux à soutenir le projet d'agropole et confirmé la volonté de l'État de construire un hôpital de niveau 3 ou 4 dans la ville.
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