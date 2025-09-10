Mbour : les trois convoyeurs des 31 candidats à l’émigration irrégulière arrêtés et déférés au parquet

Les éléments de la Brigade de recherche (Sr) de Saly Portudal (Mbour,Ouest) ont réussi à mettre la main sur les trois convoyeurs des 31 candidats à l’émigration clandestine.



Les faits remontent au 17 août dernier quand les limiers ont interpellé 31candidats à l’émigration irrégulière dans une résidence à Saly Portudal. Ainsi, en poursuivant leur enquête, le vendredi 29 août dernier, ils ont interpellé les cerveaux de la bande.



Il s’agit de Sékou Omar M, Bouh S et Mouhamed B. Les deux premiers ont été interpellés au quai de pêche de Mbour alors que Mouhamed B a été arrêté dans une résidence où il travaille comme vigile.



Devant les enquêteurs, les trois mis en cause ont avoué leur implication dans les faits qui leurs sont reprochés. Ils ont révélé à la police les détails de l’organisation du voyage.



Bouh S (40 ans) demeurant au quartier Thiocé était chargé de ramasser l’argent des clients qu’il versait après à Mouhamed B (23ans) et à Sékou Omar M (38 ans). Ces derniers étaient chargés à leur tour de garantir l’hébergement et la sécurité des clients dans les résidences.



Les trois prévenus ont encaissé des mains des 31 candidats la somme de 18,6 millions de Fcfa. Ces candidats sont de nationalité différente dont 14 Guinéens,7 Ivoiriens ,4 Camerounais, 5 Sénégalais et 1 Togolais, parmi eux il y a 25 garçons et 6 filles.



Selon le journal L’Observateur dans sa parution de ce mercredi, après la durée légale de garde à vue, les trois mis en cause ont été déférés au parquet de Mbour pour « trafic de migrants, mis en danger de la vie d’autrui ».