Mbour : quatre Somaliens interpellés pour séjour irrégulier

Le poste de police de Diamaguène, à Mbour, a interpellé le 27 août 2025 quatre (4) individus pour « séjour irrégulier. » Selon les autorités, l’opération fait suite à une information faisant état de la présence suspecte de plusieurs personnes dans une maison du quartier Espagne.





Sur place, les éléments de la brigade de recherches ont trouvé trois (3) femmes et un homme, tous de nationalité somalienne. Interrogés, ils ont affirmé fuir la guerre et les violences en Somalie. Leur parcours les a conduits à travers le Kenya, le Togo et la Gambie avant d’atteindre le Sénégal.





Les intéressés ont déclaré vouloir saisir les Nations unies afin d’obtenir le statut de réfugiés. À l’issue de l’enquête, ils ont été déférés devant le parquet.

