Mbour : reconnue coupable d’escroquerie, A. Diallo s'évanouit à la barre

Arrêtée et placée sous mandat de dépôt le 19 août 2025, A. Diallo a été jugée hier, mardi, par le Tribunal de grande instance de Mbour (sur la petite côte) pour « escroquerie sur un terrain fictif ». Reconnue coupable et condamnée à trois mois de prison avec sursis, elle s'est évanouie dès l’annonce du verdict.



L'affaire a débuté par une plainte déposée par son amie, Mame P.T. Diop. Cette dernière accuse A. Diallo de lui avoir escroqué 1,250 million de FCFA pour l'achat d'un terrain fictif, soi-disant situé à Saly Portudal et dont le prix total était de 4,5 millions de FCFA.



Selon les faits rapportés par L’Observateur, bien que la plaignante n'ait jamais vu le terrain ni les documents administratifs, elle a d'abord versé 300 000 FCFA à A. Diallo. Quelques mois plus tard, à l'approche de la fête de la Tabaski, A. Diallo l'a rappelée depuis l'étranger pour lui demander un nouveau virement de 200 000 FCFA, ce que Mame P.T. Diop a fait sans hésiter.



Quelques mois plus tard encore, A. Diallo a sollicité un nouveau virement de 750 000 FCFA, prétextant être en prison. Mame P.T. Diop a cédé, mais a commencé à avoir des doutes. Elle a alors demandé à A. Diallo de lui remettre les documents administratifs du terrain par l'intermédiaire de son père. Cependant, l'accusée ne s'est pas exécutée, ce qui a poussé Mame P.T. Diop à déposer une plainte.



À la barre, la prévenue a réfuté avoir vendu une parcelle fictive, affirmant que le terrain était simplement « litigieux ». Une déclaration balayée par la partie civile, qui a expliqué à la présidente du tribunal qu'elle avait vérifié à la mairie de Saly Portudal. Il a été confirmé que le nom d'A. Diallo ne figurait dans aucun registre et qu'elle ne possédait aucune parcelle dans la zone. En conséquence, la partie civile a réclamé la restitution intégrale de l'argent et a demandé 15 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts.



Finalement, la Cour a condamné A. Diallo à restituer la somme de 1,5 million de FCFA à Mame P.T. Diop en guise de dommages et intérêts.