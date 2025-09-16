Mbour : un berger risque trois mois de prison ferme pour "coups et menaces de mort" contre son père

La salle d’audience du tribunal d’instance de Mbour a abrité, jeudi dernier, une affaire pour le moins inédite. Un père y a livré un récit glaçant sur la violence et la maltraitance que lui faisait subir son fils, Ousmane S., berger de son état. Celui-ci aurait violemment battu son père avant de le menacer de mort avec une machette. En cause : l’interdiction faite par le vieil homme à son fils de consommer de l’alcool.



Au mois de juillet 2025, de retour au domicile familial après une virée nocturne dans un bar de la ville, Ousmane S., en état d’ivresse, s’en est pris à son père, Moussa S. Comme à son habitude, il l’a abreuvé d’injures. Redoutant le tempérament violent de son fils, le vieil homme s’était réfugié sur la terrasse de la maison. Mais Ousmane l’y a rejoint et l’a roué de coups, avant de s’armer d’une machette en proférant des menaces de mort.



Pour échapper à son fils, la victime a crié de toutes ses forces afin d’alerter son épouse et ses autres enfants, qui sont parvenus à le tirer d’affaire. Sauvé de justesse, Moussa a décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie. Ousmane a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour, sur la petite côte.



Devant le président du tribunal d’instance, le père, la voix tremblante, a raconté un quotidien rythmé par les colères et la violence de son fils, affirmant que son seul tort avait été de lui interdire l’alcool.



Le procureur de la République a requis contre le berger une peine de trois mois d’emprisonnement ferme.



Le délibéré a été fixé au jeudi 18 septembre 2025, rapporte L’Observateur dans son édition du 16 septembre.