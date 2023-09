Mbour: un pêcheur s’introduit dans la chambre de son colocataire et essaie de violer sa fille mineure

Le pêcheur Mame Thierno Mbengue alias Ndiol a été surpris en pleine nuit dans le lit des filles de son colocataire. Selon L’Observateur, il aurait tenté de violer une des filles, L. M., âgée de 13 ans. Les faits ont eu lieu au quartier Caritas de la commune de Joal à Mbour.



Le pêcheur a été surpris jeudi passé, aux environs de 3 heures du matin, en train de caresser les jambes de la fillette. Cette dernière s’est mise à crier et à réveiller sa grande sœur par des cris stridents. Une fois réveillée, les deux jeunes filles ont usé de leurs cordes vocales pour alerter leurs parents.



À leur arrivée dans la chambre, ils ont découvert avec stupéfaction leur colocataire, Mame Thierno Mbengue assis au milieu du lit des jeunes filles à moitié nu.



Dès le lendemain, le père de famille accompagné de son épouse sont allés porter plainte contre leur voisin à la Brigade de gendarmerie de Joal. Convoqué par les forces de l'ordre pour les besoins de l’enquête, le pêcheur a refusé de déférer à la convocation des pandores.



Cependant, il sera arrêté de force par les gendarmes. Face aux enquêteurs, Mame Thierno Mbengue a nié en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Mais il a été placé en détention et au terme de sa durée légale de garde à vue, le mis en cause a été déféré, hier lundi, au parquet de Mbour pour « tentative de viol sur une mineure de 13 ans ».