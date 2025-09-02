Mbour : une jeune fille s’agrippe aux parties intimes d’un cultivateur qui tente de la violer

Cultivateur et père de famille domicilié à Fissel, dans le département de Mbour (Petite Côte), Ng. Dieng a maille à partir avec la justice pour avoir tenté de violer une jeune fille de 18 ans dans la rue.



Le samedi 30 août, vers 15 h, alors qu’il était assis à une table d’un bar du village, Ng. Dieng aperçoit B. Sow passer. Pris d’une pulsion incontrôlable, il se lève et la suit. Dans un état second, il se déshabille en pleine rue tout en courant pour la rattraper. Nu, il renverse la jeune fille et tente de lui arracher son pagne pour assouvir sa libido. Mais la victime se défend avec acharnement.



Après quelques minutes de lutte, Ng. Dieng parvient presque à prendre le dessus. Pour se libérer, B. Sow s’agrippe alors aux parties intimes de son agresseur avant de crier de toutes ses forces. Ses appels à l’aide alertent les riverains, qui accourent et la sauvent in extremis d’un viol.



Le cultivateur est ensuite conduit à la brigade de gendarmerie du village, où il est placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, il reconnaît sans détour avoir tenté de violer la jeune fille, expliquant qu’il avait une irrépressible envie de satisfaire ses pulsions sexuelles.



Selon L’Observateur de ce 2 septembre, à l’issue de sa garde à vue, Ng. Dieng devrait être déféré ce mardi matin, devant le parquet de Mbour pour « attentat à la pudeur avec violence et voies de fait ».