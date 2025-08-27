Me Abdoulaye Babou sera inhumé ce mercredi à Mbacké

Décédé ce mardi 26 août 2025 à Dakar, Me Abdoulaye Babou laisse derrière lui un riche parcours marqué par son engagement au service du droit. Avocat de renom, il a marqué le barreau sénégalais de son empreinte.

Ancien député à l’Assemblée nationale, il a également occupé le portefeuille de ministre de la Fonction publique sous le régime du président Abdoulaye Wade.

La levée du corps de Me Abdoulaye Babou est prévue ce mercredi à 14h à l’hôpital Youssou Mbargane, avant son inhumation à Mbacké, selon un communiqué officiel.