PRESSAFRIK.COM

Me Abdoulaye Babou sera inhumé ce mercredi à Mbacké
La levée du corps de Me Abdoulaye Babou est prévue ce mercredi à 14h à l’hôpital Youssou Mbargane, avant son inhumation à Mbacké, selon un communiqué officiel.
 
Décédé ce mardi 26 août 2025 à Dakar, Me Abdoulaye Babou laisse derrière lui un riche parcours marqué par son engagement au service du droit. Avocat de renom, il a marqué le barreau sénégalais de son empreinte.
 
Ancien député à l’Assemblée nationale, il a également occupé le portefeuille de ministre de la Fonction publique sous le régime du président Abdoulaye Wade.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 27 Août 2025 - 01:11


