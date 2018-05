Me Assane Dioma Ndiye, avocat famille Fallou Sène: "Il s'agit de savoir qui est coupable et..."

La famille du défunt Mohamed Fallou Sène a réagi à travers son avocat. Selon Assane Dioma Ndiaye : «Pour la famille, il s’agit de s’avoir pourquoi ce qui s’est passé a eu lieu. Comment est-ce que c’est possible par rapport à un tel problème, on en arrive à la perte d’une vie humaine. Qui est coupable, et comment aller vers une justice réparatrice qui puisse permettre à cette famille de faire son deuil».



Pour lui, «ce mal touche principalement la famille. Mais au-delà, toute la communauté universitaire, les étudiants, les professeurs, les Sénégalais de façon générale. Donc la famille ne peut pas être insensible à ce qui vient d’être décidé par le gouvernement».



Assane Dioma Ndiaye au micro de la Rfm souligne que «la justice doit aller jusqu’au-delà du processus d’enquête. D’éradication du mal dans sa profondeur. De ne pas faire des sanctions sélectives. La famille en ce qui la concerne a besoin d’autres choses. Parce que c’est elle qui a perdu un membre, qui a été un soutien, l’emblème de cette famille. Il est nécessaire que la justice joue son rôle évidemment. Mais il faut qu’il ait de façon globale des préparatifs qui soient dissuasifs de ces événements».