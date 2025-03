Me Augustin Senghor après l’élection : « Je considère que le poste de premier vice-président à la CAF ne me revient plus »

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce mercredi 12 mars 2025, à l'élection de ses membres du Comité exécutif (Comex) et de ses représentants au Conseil de la FIFA. Une élection marquée par la défaite d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui n'a obtenu que 13 contre 49 pour le Marocain Fouzi Lekjaa, élu au sein de l'instance mondiale. Après son échec, Me Senghor a annoncé qu'il renonçait à son poste de premier vice-président de la CAF.



« Je suis au service de l’Afrique du football en général partout dans le monde la CAF, de la FIFA. En ce qui concerne les élections, je dois tirer les conséquences. Je pense quand on pose des actes et qu’on s’engage, il faut aller au bout de la logique », a déclaré le Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) au micro de Dsports.



Reconnaissant son revers face aux autres candidats élus, il estime qu'il serait incohérent de continuer à occuper ce poste.



« Aujourd’hui, j’étais en compétition avec des vice-présidents et membres du Comex qui sont passés. Je pense qu’il y aurait une certaine incohérence, et même quelque part une illégitimité que je prétende à les diriger. Je pense que le premier acte qu’on va en tirer, c’est considérer que le poste de premier vice-président ne me revient plus », a affirmé le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Toutefois, Augustin Senghor précise qu'il reste engagé dans le développement du football africain et qu'il poursuivra son mandat de membre du Comex pour les deux prochaines années.