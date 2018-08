Me Baboucar Cissé avocat de l'Etat : "le verdict de la Cour d'Appel nous donne entière satisfaction "

Le juge Demba Kandji a donné son verdict. Une décision qui ne surprend pas Selon Me Baboucar Cissé, avocat de l’Etat. « Ce verdict ne nous surprend pas. Depuis le début de cette affaire, le dossier est assez clair. Et les fait sont constants».Pour l’avocat de l’Etat, il y a certaines infractions qui ne peuvent pas être éludées. Parce que tout simplement, les escroqueries sur les deniers publics, les faux usages de faux en écriture privée de commerce dans les documents administratifs sont des faits que la Cour n’a fait que confirmer ».Selon la robe noire, « la seule nouvelle donnée dans cette affaire, l’Etat du Sénégal a obtenu gain de cause. Puisque les 1 830 000 000 que l’Etat se disputait avec la ville de Dakar, la Cour a estimé que la constitution de partie civile de la ville de Dakar était irrecevable. Donc par conséquence le 1 830 000 000 en réalité revient à l’Etat du Sénégal. C’est la raison pour laquelle la Cour a alloué ce montant à l’Etat du Sénégal. Cela nous donne entière satisfaction ».