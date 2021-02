Me Ciré Clédor Ly rejoint le pool d'avocats de Ousmane Sonko et donne ses raisons

Me Ciré Clédor Ly a annoncé avoir rejoint la défense de Ousmane Sonko, accusé de "viols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort", par une jeune masseuse de 21 ans. La robe noire a, par ailleurs, expliqué les raisons de sa décision de défendre de l'opposant à Macky Sall.



« Je me suis constitué parce qu’il s’agit d’un complot mal ficelé qui conduit à l’élimination de toute forme d’opposition démocratique dans ce pays. Cela interpelle tous ceux qui sont épris de justice et tous les Sénégalais et patriotes qui ont à cœur la sauvegarde et la pérennité de la démocratie », a-t-il expliqué à Dakaractu.



Me Ly qui rejoint ainsi un pool d'avocats, a expliqué que la désignation a été formalisée à la suite d’une rencontre avec le chef de parti chez lui, dans la nuit de jeudi à vendredi.



« Je me suis entretenu avec Ousmane Sonko pendant plus de trois tours d’horloge, durant lesquelles il a affiché toute la sérénité et l’assurance de l’innocence. Il n’est pas permis de douter de cette innocence », a déjà dit Me Ciré Clédor Ly, qui avait plaidé notamment dans l'affaire des biens mal acquis et celle de la caisse d’avance, entre autres affaires.



Le conseil dit s’être inscrit dans un combat « pour la démocratie, l’État de droit et contre le mensonge et le complot d’État. » « Cela implique tout le système politique et judiciaire. Et en cela il ne faut pas le minimiser, il faut le prendre très au sérieux car les commanditaires n’en sont pas à leur premier coup et ne s’arrêteront pas », a averti l’avocat.