Me El Hadj Amadou Sall : «Le Pds n’a ni candidat de substitution, ni candidat alternatif…»

«Pour ce qui nous concerne au Pds, nous avons des instances et aucune d’elles n’a pris cette décision.» Ces propos sont de Me El Hadj Amadou Sall qui revenait sur les rumeurs envoyant le Pds chez l’un des candidats de l’opposition en lutte pour succéder à Macky Sall le 24 février prochain.



«Il reste, et je l’affirme avec forte certitude, que nous en sommes à notre position d’origine. Notre position d’origine c’est que nous n’avons ni candidat de substitution, ni candidat alternatif. Et si notre candidat n’est pas retenu, non seulement nous ne boycotterons pas l’élection, mais nous en empêcherons la tenue», précise-t-il dans un entretien accordé à Sud Fm.



Le responsable libéral de préciser : «la position de notre parti c’est ça. Nous n’avons ni plan A, B ou C. Nous empêcherons la tenue de l’élection, c’est notre point de vue jusqu’à aujourd’hui. Maintenant le reste, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent…»